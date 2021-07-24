"Девушки в украинском флаге - это сексуально": реакция соцсетей на первую медаль Украины на Олимпиаде-2020 в Токио

"Девушки в украинском флаге - это сексуально": реакция соцсетей на первую медаль Украины на Олимпиаде-2020 в Токио

Болельщики и эксперты отреагировали на успех звездной спортсменки.

Дзюдоистка Дарья Билодид в первый же день розыгрыша медалей на Олимпийских играх-2020 завоевала для Украины ее дебютную награду на соревнованиях в Токио. Двукратная чемпионка мира "положила" в копилку команды "бронзу".

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на успешное выступление 20-летней спортсменки.

Не могу себя заставить радоваться за бронзу Билодид: ощущение, что ей было бы под силу и золото взять, но наверно не хватило везения — Twilight (@O22780) July 24, 2021

Дарья Белодед берет первую медаль для Украины на Олимпийских играх.



Она завоевала бронзу в дзюдо до 48 кг.



Девочке 20 лет, умница!!! pic.twitter.com/xJjoxaldIu — БАНКОВАЯ (@BANKOVAYAukr) July 24, 2021

Она классная. Это дзюдоистка Белодед. В рф таких нет. — Валерий Мамут (@zvaleronz) July 24, 2021

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