"Девушки в украинском флаге - это сексуально": реакция соцсетей на первую медаль Украины на Олимпиаде-2020 в Токио

Болельщики и эксперты отреагировали на успех звездной спортсменки.
Дзюдоистка Дарья Билодид в первый же день розыгрыша медалей на Олимпийских играх-2020 завоевала для Украины ее дебютную награду на соревнованиях в Токио. Двукратная чемпионка мира "положила" в копилку команды "бронзу".
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на успешное выступление 20-летней спортсменки.
Не могу себя заставить радоваться за бронзу Билодид: ощущение, что ей было бы под силу и золото взять, но наверно не хватило везения— Twilight (@O22780) July 24, 2021
Дівчата в українському прапорі це сексуально) #OlympicGamesTokyo2020 pic.twitter.com/2QAIqXKzVD— Мефісто (@WarmOleksa) July 24, 2021
Дарья Белодед берет первую медаль для Украины на Олимпийских играх.— БАНКОВАЯ (@BANKOVAYAukr) July 24, 2021
Она завоевала бронзу в дзюдо до 48 кг.
Девочке 20 лет, умница!!! pic.twitter.com/xJjoxaldIu
Она классная. Это дзюдоистка Белодед. В рф таких нет.— Валерий Мамут (@zvaleronz) July 24, 2021
Дарья Белодед, прекрасная спортсменка, поздравляю с бронзовой медалью, в следующий раз ОИ будут покорены тобой ! #тхэквандо #олимпийскиеигры #Токио2021 #токио #Украина #дарьябелодед— teller (@te11er1) July 24, 2021