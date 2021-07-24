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"Девушки в украинском флаге - это сексуально": реакция соцсетей на первую медаль Украины на Олимпиаде-2020 в Токио

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"Девушки в украинском флаге - это сексуально": реакция соцсетей на первую медаль Украины на Олимпиаде-2020 в Токио

Associated Press

Болельщики и эксперты отреагировали на успех звездной спортсменки.

Дзюдоистка Дарья Билодид в первый же день розыгрыша медалей на Олимпийских играх-2020 завоевала для Украины ее дебютную награду на соревнованиях в Токио. Двукратная чемпионка мира "положила" в копилку команды "бронзу".

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на успешное выступление 20-летней спортсменки.