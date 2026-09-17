Девять голов на двоих: "Барселона" раздавила соперника и укрепила лидерство в Ла Лиге

"Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" дома разгромила "Расинг" в матче шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счётом 7:2 .

Уже на 8-й минуте встречи каталонцы открыли счет — точный удар нанес Жуан Канселу. К концу первого тайма хозяева поля забили еще трижды: Рафинья оформил дубль, забив один гол с пенальти, также в свои ворота срезал мяч Асьер Вильялибре.

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Гости же до перерыва ответили только одним голом, автором которого стал Магетт Гее.

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Во втором тайме "Расингу" удалось забить еще один мяч — на 65-й минуте поединка отличился Ясир Забир.

После этого "сине-гранатовые" еще трижды поразили ворота соперника: Рафинья сделал хет-трик, реализовав еще один пенальти, после чего голы в составе каталонцев забили Габриэл Жезус и Ламин Ямаль.

Таким образом, подопечные Ханси Флика одержали шестую подряд победу на старте нового сезона Примеры.

"Барселона" (18 очков) снова вышла в единоличные лидеры Ла Лиги и опережает ближайшего преследователя, мадридский "Реал", на 3 балла. "Расинг" (7 пунктов) находится на 10-й позиции.

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В следующем туре "Барселона" 19 сентября на выезде сыграет против "Севильи", а "Расинг" в тот же день в гостях встретится с "Сельтой".

Ранее сообщалось, что "Реал" в компенсированное время вырвал победу над худшей командой Ла Лиги.

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