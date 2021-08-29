Девятое и десятое "золото": украинцы Зубковская и Полянский стали чемпионами Паралимпиады-2020

Награды были выиграны в легкой атлетике и академической гребле.

Украинская сборная прекрасно начала пятый соревновательный день на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наши параатлеты уже успели пополнить медальную копилку двумя золотыми наградами.

40-летняя Оксана Зубковская выиграла "золото" в прыжках в длину. Она в четвертый раз подряд стала паралимпийской чемпионкой, ранее украинка была лучшей в аналогичной дисциплине в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016.

Другую золотую медаль Украине принес Роман Полянский в академической гребле на дистанции 2000 м. На Играх-2016 в Рио он также брал "золото".

Теперь на Паралимпиаде в Токио у Украины уже 36 медалей: 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей. Наша команда идет 5-й в медальном зачете, а по количеству наград расположилась на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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