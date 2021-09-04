"Действительно, не ожидал этого": Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес

Откровенное признание легендарного футболиста.
Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в документальном фильме компании Netflix под названием Yo soy Georgina рассказал, как влюбился в свою невесту Джорджину Родригес.
"Все случилось по щелчку. Я никогда бы не подумал, что смогу так сильно влюбиться в нее. Я действительно не ожидал этого", - цитирует слова Роналду из трейлера к фильму El Mundo Deportivo.
Роналду и Джорджина познакомились пять лет назад. Пара воспитывает четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, эффектная невеста Роналду посетила Венецианский кинофестиваль.