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"Действительно, не ожидал этого": Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес

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"Действительно, не ожидал этого": Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

Откровенное признание легендарного футболиста.

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в документальном фильме компании Netflix под названием Yo soy Georgina рассказал, как влюбился в свою невесту Джорджину Родригес.

"Все случилось по щелчку. Я никогда бы не подумал, что смогу так сильно влюбиться в нее. Я действительно не ожидал этого", - цитирует слова Роналду из трейлера к фильму El Mundo Deportivo.

Роналду и Джорджина познакомились пять лет назад. Пара воспитывает четверых детей.

© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio
© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram Джорджины Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © instagram.com/georginagio
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес
Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес
  • Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
  • Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
  • А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, эффектная невеста Роналду посетила Венецианский кинофестиваль.

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