"Действительно, не ожидал этого": Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес

"Действительно, не ожидал этого": Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес

Откровенное признание легендарного футболиста.

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в документальном фильме компании Netflix под названием Yo soy Georgina рассказал, как влюбился в свою невесту Джорджину Родригес.

"Все случилось по щелчку. Я никогда бы не подумал, что смогу так сильно влюбиться в нее. Я действительно не ожидал этого", - цитирует слова Роналду из трейлера к фильму El Mundo Deportivo.

Роналду и Джорджина познакомились пять лет назад. Пара воспитывает четверых детей.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram Джорджины Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, эффектная невеста Роналду посетила Венецианский кинофестиваль.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку