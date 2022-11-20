Действующего обладателя "Золотого мяча" исключили из заявки на ЧМ-2022 за день до старта турнира: какая причина

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022, который уже сегодня, 20 ноября, начнется в Катаре.

Действующий обладатель "Золотого мяча" получил травму квадрицепса левого бедра во время тренировки "Ле Блэ" в субботу, 19 ноября.

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам сообщил, что повреждение Бензема оказалось серьезным и помешает 34-летнему нападающему сыграть на ЧМ-2022. На его место в национальную команду вызовут кого-то другого.

"Очень расстроен тем, что произошло с Каримом. Чемпионат мира был его главной целью. Несмотря на эту потерю для сборной Франции, я полностью уверен в своем коллективе. Мы сделаем все необходимое, чтобы встретить достойно вызов, который нам предстоит", – цитирует Дешама пресс-служба французской сборной.

️ « Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend. » Didier Deschamps https://t.co/sHiPETfLFS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Сам Бензема уже отреагировал на эти неутешительные новости в своем Instagram.

"В своей жизни я никогда не сдавался, но сейчас я должен думать о команде, как и всегда. Поэтому разум подсказывает мне уступить свое место кому-то, кто сможет помочь нашей команде провести отличный чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения и поддержку", – написал Бензема.

Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча" не сыграет на чемпионате мира впервые за 44 года. В последний раз подобное случалось в 1978 году – тогда турнир пропустил датский нападающий Алан Симонсен, поскольку сборная Дании не смогла преодолеть отбор на Мундиаль.

Добавим, что сборная Франции столкнулась с настоящей эпидемией травм накануне ЧМ-2022. Из-за повреждения мировое первенство пропустят полузащитники Н'Голо Канте ("Челси"), Поль Погба ("Ювентус"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), защитник Преснель Кимпембе (ПСЖ), вратарь Майк Меньян ("Милан"). Также под вопросом участие в турнире защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана.

На ЧМ-2022 французы, которыя являются действующими чемпионами мира, сыграют в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса. Свой первый поединок на турнире подопечные Дешама проведут 22 ноября с австралийцами, начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в матче-открытии ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором. Поединок состоится 20 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

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