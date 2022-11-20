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Действующего обладателя "Золотого мяча" исключили из заявки на ЧМ-2022 за день до старта турнира: какая причина

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Действующего обладателя "Золотого мяча" исключили из заявки на ЧМ-2022 за день до старта турнира: какая причина

Фото: Associated Press

Карим Бензема из-за травмы вынужден будет пропустить Мундиаль в Катаре.

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022, который уже сегодня, 20 ноября, начнется в Катаре.

Действующий обладатель "Золотого мяча" получил травму квадрицепса левого бедра во время тренировки "Ле Блэ" в субботу, 19 ноября.

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам сообщил, что повреждение Бензема оказалось серьезным и помешает 34-летнему нападающему сыграть на ЧМ-2022. На его место в национальную команду вызовут кого-то другого.

"Очень расстроен тем, что произошло с Каримом. Чемпионат мира был его главной целью. Несмотря на эту потерю для сборной Франции, я полностью уверен в своем коллективе. Мы сделаем все необходимое, чтобы встретить достойно вызов, который нам предстоит", – цитирует Дешама пресс-служба французской сборной.

Сам Бензема уже отреагировал на эти неутешительные новости в своем Instagram.

"В своей жизни я никогда не сдавался, но сейчас я должен думать о команде, как и всегда. Поэтому разум подсказывает мне уступить свое место кому-то, кто сможет помочь нашей команде провести отличный чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения и поддержку", – написал Бензема.

Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча" не сыграет на чемпионате мира впервые за 44 года. В последний раз подобное случалось в 1978 году – тогда турнир пропустил датский нападающий Алан Симонсен, поскольку сборная Дании не смогла преодолеть отбор на Мундиаль.

Добавим, что сборная Франции столкнулась с настоящей эпидемией травм накануне ЧМ-2022. Из-за повреждения мировое первенство пропустят полузащитники Н'Голо Канте ("Челси"), Поль Погба ("Ювентус"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), защитник Преснель Кимпембе (ПСЖ), вратарь Майк Меньян ("Милан"). Также под вопросом участие в турнире защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана.

На ЧМ-2022 французы, которыя являются действующими чемпионами мира, сыграют в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса. Свой первый поединок на турнире подопечные Дешама проведут 22 ноября с австралийцами, начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в матче-открытии ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором. Поединок состоится 20 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

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Статья из подборки новостей:
Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
984
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