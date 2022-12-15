Действующий обладатель "Золотого мяча" получил разрешение от "Реала", но не планирует лететь на финал ЧМ-2022

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема не планирует лететь в Катар на финальный матч чемпионата мира-2022, в котором сыграют Франция и Аргентина.

Об этом сообщает Relevo.

"Сливочные" дали разрешение Бензема прилететь в Катар, но форвард не хочет этого делать.

Отмечается, что обладателю "Золотого мяча" не понравилось, как к нему отнеслись во французской федерации после вынужденного отъезда из расположения сборной из-за травмы.

Бензема не сыграл на чемпионате мира-2022 ни одного матча за сборную Франции из-за травмы квадрицепса левого бедра. Форвард покинул расположение сборной, оставаясь в заявке "Ле Блэ".

В декабре он вернулся к тренировкам с мадридским "Реалом".

Напомним, что сборная Франции одолела национальную команду Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022. В решающем матче "Ле Блэ" встретятся со сборной Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

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