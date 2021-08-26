Дежавю для "горняков": стали известны соперники "Шахтера" в группе Лиги чемпионов

Дежавю для "горняков": стали известны соперники "Шахтера" в группе Лиги чемпионов

Стартовый тур основного раунда главного еврокубка состоится 14/15 сентября.

26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В жеребьевке приняли участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.

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Вице-чемпион Украины"Шахтер" завоевал право сыграть в группе ЛЧ, пройдя в квалификации бельгийский "Генк" и французский "Монако". По итогам жеребьевки "горняки" попали в квартет D.

Соперниками команды Роберто Де Дзерби стали: миланский "Интер", мадридский "Реал" и молдавский "Шериф". Интересно, что в прошлом сезоне "горняки" в группе ЛЧ также встречались с "Интером" и "Реалом".

Во время жеребьевки ЛЧ команды были разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В одну группу не могли попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводил клубы из Украины и России.

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