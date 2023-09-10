Дежавю с Мундиаля-2022: сборная Германии разгромно проиграла Японии и установила антирекорд (видео)

Бундестим потерпела поражение в третьем матче подряд, чего не случалось уже почти 40 лет.

Сборная Германии в товарищеском поединке уступила команде Японии. Встреча на "Фольксваген Арене" в Вольфсбурге закончилась разгромным поражением немцев со счетом 1:4 .

Уже на 11-й минуте гостей вывел вперед Дзунья Ито, однако через восемь минут Бундестим ответила голом Лероя Сане.

На 22-й минуте команда из Азии снова повела в счете – точный удар нанес Аясе Уэда.

Во втором тайме немцам отыграться не удалось. Япония же забила еще дважды – в конце матча отличились Такума Асано и Ао Танака.

Обзор матча

Следует отметить, что на чемпионате мира-2022 в Катаре немцы также уступили японцам. Тогда азиаты одержали победу на старте группового этапа со счетом 2:1. В итоге Бундестим не смогла выйти в плей-офф Мундиаля, пропустив туда Японию и Испанию.

Поражение в товарищеском поединке с японцами стало для команды Ханси Флика третьим подряд. До этого немцы проиграли Колумбии (0:2) и Польше (0:1).

Таким образом, сборная Германии установила антирекорд – три поражения подряд Бундестим потерпела впервые с 1985 года (и впервые – после воссоединения страны в 1990-м).

Напомним, Германия как хозяйка Евро-2024 не участвует в отборе на будущее континентальное первенство. Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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