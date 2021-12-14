Диагностировали сотрясение мозга: эстонского хоккеиста дисквалифицировали до конца соревнований из-за удара локтем в голову украинца (видео)

У хоккеиста украинской молодежки диагностировано сотрясение мозга средней тяжести.

Сборная Украины провела первый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в дивизионе IB. В первом матче "сине-желтые" разбили Эстонию со счетом 7:2, однако игра запомнилась грязным поступком эстонского хоккеиста.

В конце матча защитник сборной Эстонии Никита Филиппенко ударил локтем в голову украинца Дмитрия Кобильника.

Кобильник не смог продолжить матч и был доставлен в больницу. После медицинского обследования у Дмитрия было диагностировано сотрясение мозга средней тяжести. Дальнейшее выступление украинца на мундиале остается под вопросом.

За этот поступок Филиппенко был дисквалифицирован до конца чемпионата мира, сообщает ФХУ.

"Действие Никиты Филиппенко было намеренным и опасным. Он наносил удар, несмотря на то, что украинский игрок, не дожидаясь атаки, находился беззащитном положении. Подняв руку и увеличив плоскость своего тела, Филипенко нацелился на голову противника и нанес ненужный удар", — говорится в аргументации дисциплинарного комитета IIHF

Следующий матч на чемпионате мира Украина U-20 проведет против сверстников из Японии 14 декабря. Также "сине-желтым" предстоит сыграть с Францией, Словенией и Польшей.

Чемпионат мира U-20 в дивизионе IB проходит в Таллинне. Победитель турнира поднимется в дивизион IA, команда, занимающая последнее место, вылетит в дивизион III.

Читайте также:

Безумная шайба: в НХЛ создали настоящий шедевр (видео)

Ломаченко перед боем из Комми сходил на матч НХЛ и получил именной свитер клуба: видео