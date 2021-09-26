Дикий скандал в украинском хоккее на расовой почве: игрок изобразил обезьяну с бананом перед американцем (видео)

Дикий скандал в украинском хоккее на расовой почве: игрок изобразил обезьяну с бананом перед американцем (видео)

История, которая не красит отечественный спорт.

Громкий скандал случился во время матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между "Кременчугом" и "Донбассом".

На 36-й минуте поединка форвард хозяев Андрей Денискин демонстративно перед американским игроком гостей Джейленом Смереком изобразил обезьяну, очистив кожуру от мнимого банана и съев его.

За этот жест хоккеист "Кременчуга" был удален с площадки до конца встречи. Позже на официальном сайте УХЛ появилась информация, что на Денискина заведено дисциплинарное дело. Вероятно, хоккеистка ждет длительная дисквалификация.

Сам Денискин спустя некоторое время извинился в Instagram за свой дикий поступок.

Матч между "Кременчугом" и "Донбассом" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В турнирной таблице УХЛ обе команды вместе с "Мариуполем" идут в лидерах, набрав в 4 играх по 6 очков.

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