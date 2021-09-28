Дикий зашквар в Италии: футбольный тренер выскочил на поле и ударил арбитра по голове (видео)

Рефери тут же объявил о завершении поединка.

Скандальный эпизод случился во время матча 7-го дивизиона Чемпионата Италии между командами "Оледжо-Кастелло" и "Карпиньяно". Во втором тайме главный тренер гостей Джованни Алози выбежал на поле и ударил судью.

При счете 2:0 в пользу хозяев Алози начал эмоционально выражать претензии главному арбитру встречи Андреа Фелису. Рефери не стал с этим мириться и показал наставнику "Карпиньяно" красную карточку.

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Однако это лишь сильнее разозлило Алози. Он выбежал на поле и в лицо высказал арбитру все, что о нем думает. А после этого еще и решил применить физическую силу и кулаком мощно ударил рефери по голове. Арбитр показал, что умеет держать удар, и не свалился на газон. Однако на этом матч был завершен - судья сразу дал финальный свисток.

Уже после игры Алози извинился за свой поступок, заявив, что не смог сдержать эмоций и сожалеет из-за такого всплеска агрессии. Также он подал в отставку с поста главного тренера "Карпиньяно".

Видео скандального инцидента попало в Сеть.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в Кубке Украины тренер с кулаками атаковал судью на поле. Позже он прокомментировал скандальный инцидент.

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