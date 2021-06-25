Дикое побоище: в Мексике бейсболисты устроили жесткие массовые драки с битами (видео)

Ролик, который имеет мало общего с настоящим спортом.
Во время бейсбольного матча в Мексике между игроками "Тихуаны" и "Агуаскальентес" случились сразу две массовые драки.
Первая из них случилась после словесной перепалки между участниками поединка.
Ее все же удалось остановить и даже продолжить игру. Однако чуть позже прямо на поле возникла вторая массовая драка - теперь уже с использованием бит.
По итогам инцидента один из бейсболистов за удар соперника битой был дисквалифицирован на 10 матчей.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в бейсбольном матче игроки врезались друг в друга на полном ходу.