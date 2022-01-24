Дикость из Бразилии: фанат с ножом ворвался на поле во время матча (видео)

Дикость из Бразилии: фанат с ножом ворвался на поле во время матча (видео)

Поединок предсказуемо пришлось прервать.

Весьма вопиющий инцидент произошел в поединке между молодежными командами "Сан-Паулу" и "Палмейраса".

Так, под занавес игры болельщики "Сан-Паулу" начали сходить с ума. Они решили бросать с трибун кучу мусора, а некоторые из фанатов выбежали на поле. Как выяснилось, у одного из них был нож, который удалось отнять арбитру.

Футболисты обоих коллективов сами пытались успокоить нарушителей и все же поединок удалось завершить, который прерывали на время.

Wow!



Sao Paulo vs Palmeiras U20s игра была interrupted по книфе-wielding pitch invader… this is crazy!



(Via @paraguayralph )



pic.twitter.com/2vLXp6bcWO — Football Tipster (@Footy_Tipster) 23 января 2022

Добавим, что команды сражались за выход в финал Юниорского кубка штата. "Палмейрас" одержал минимальную победу и готовится к битве с "Сантосом".

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