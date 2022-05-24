Дикость из России: 10-летний хоккеист избил арбитра клюшкой - комментатор взорвался восторгом

Российский спорт пробивает очередное дно. Вопиющий случай произошел во время детского хоккейного турнира в Екатеринбурге - юный вратарь одной из команд избил рефери.

Хоккейный голкипер Артемий Акшумов "прославился" в соцсетях после того, как во время поединка внезапно набросился на арбитра встречи и несколько раз ударил его клюшкой. Очевидно, для россиян привычное дело превращать спортивные соревнования в побоище - ранее массовая драка произошла на турнире по панкратиону в Москве.

Скандальный инцидент на хоккее в Екатеринбурге произошел в конце третьего периода. Десятилетний вратарь второй команды ДЮСШ-19 Акшумов остался недоволен замечанием, которое сделал ему рефери.

Поскольку к тому времени команда Артемия проигрывала со счетом 1:10, то юный голкипер не сдержал эмоций и решил выместить свою злость на арбитрах. Сначала 10-летний хоккеист ударил одного судью кулаком, а затем догнал другого и несколько раз бил его клюшкой, в том числе и по голове.

В то же время ошеломляет не только поведение вратаря-хулигана, но и реакция комментатора матча, который громко заливался смехом и искренне наслаждался происходящим на льду.

"Артемий закипает и просто избил судью кулаком. Он не выдерживает, бьет прямо по горбу, между лопаток. Какая жесть! Вау! Это Уралмаш, детка!" - выкрикивал комментатор в прямом эфире.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что российские и белорусские клубы отстранили от участия в баскетбольной Лиге чемпионов.

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