Дикость в Северной Ирландии: вратарь с кулаками набросился на своего защитника за пропущенный гол (видео)

Голкипер "Гленторана" решил собственноручно расправиться с одноклубником из-за результативной ошибки.
Жестокий инцидент произошел во время матча 9-го тура чемпионата Северной Ирландии между "Глентораном" и "Колрейном".
На 80-й минуте, когда счет был 2:1 в пользу хозяев, игрок "Гленторана" Бобби Бернс допустил ошибку в центре поля - гости провели быструю контратаку и сравняли счет во встрече.
Это вызвало безумный приступ ярости у вратаря "Гленторана" Аарона Маккэри. Он моментально подбежал к Бернсу и повалил его на газон. После этого 29-летний голкипер протянул свою жертву по земле, пока другие футболисты "Гленторана" не остановили его.
Арбитр поединка без раздумий показал Маккэри красную карточку и удалил его с поля.
GOAL + RED CARD! ⚽️— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021
Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!
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- Матч завершился со счетом 2:2. Партнеры жестокого голкипера сумели удержать ничейный результат до финального свистка.
- "Гленторан" после 8 матчей набрал 13 пунктов и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. "Колрейн" (15 баллов) расположился на 4-м месте.
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