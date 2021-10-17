Дикость в Северной Ирландии: вратарь с кулаками набросился на своего защитника за пропущенный гол (видео)

Дикость в Северной Ирландии: вратарь с кулаками набросился на своего защитника за пропущенный гол (видео)

Голкипер "Гленторана" решил собственноручно расправиться с одноклубником из-за результативной ошибки.

Жестокий инцидент произошел во время матча 9-го тура чемпионата Северной Ирландии между "Глентораном" и "Колрейном".

На 80-й минуте, когда счет был 2:1 в пользу хозяев, игрок "Гленторана" Бобби Бернс допустил ошибку в центре поля - гости провели быструю контратаку и сравняли счет во встрече.

Это вызвало безумный приступ ярости у вратаря "Гленторана" Аарона Маккэри. Он моментально подбежал к Бернсу и повалил его на газон. После этого 29-летний голкипер протянул свою жертву по земле, пока другие футболисты "Гленторана" не остановили его.

Арбитр поединка без раздумий показал Маккэри красную карточку и удалил его с поля.

GOAL + RED CARD! ⚽️



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live https://t.co/560Bsm5J5z #bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2 — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

Матч завершился со счетом 2:2. Партнеры жестокого голкипера сумели удержать ничейный результат до финального свистка.

Партнеры жестокого голкипера сумели удержать ничейный результат до финального свистка. "Гленторан" после 8 матчей набрал 13 пунктов и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. "Колрейн" (15 баллов) расположился на 4-м месте.

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