Дикость в Турции: фанат прорвался на поле и избил вратаря угловым флажком (видео)

Поединок второго дивизиона чемпионата Турции был остановлен из-за вопиющего инцидента на поле.

Скандалом ознаменовался матч второго футбольного дивизиона Турции между "Алтаем" и "Гезтепе". Поединок был завершен досрочно из-за поведения болельщиков.

Все началось с того, что фанаты гостевой команды бросили файер на трибуну хозяев, в результате чего одному из зрителей разбили голову до крови.

На поле выехал автомобиль скорой помощи, чтобы забрать раненого фаната "Алтая". В этот момент один из болельщиков "Гезтепе" выбежал на поле, вырвал стойку от углового флажка и стал избивать ею голкипера команды соперников Озана Эврима.

Goztepe vs Altay in Turkey был interrupted af fan attacked Altay goalkeeper with corner flag… pic.twitter.com/ylfsSKmrxM — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

В итоге матч был остановлен, а команды отправились в раздевалки. Дальнейшая судьба поединка станет известна позже.

Сообщается, что голкипер "Алтая", которого атаковал болельщик, был доставлен в больницу с четырехсантиметровым рассечением головы.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Турции "Алтай" занимает 11-е место, а "Гезтепе" оказался на 13-й строчке. Расстояние между командами составляет одно очко.

Ранее сообщалось, что в России футболисты устроили массовую драку на поле – арбитр раздал 6 красных карточек.

Читайте также:

ЧМ-2022: Иран пожаловался на США в ФИФА из-за "неуважения к государственному флагу" – что случилось

Вратарь сборной Польши после победного матча на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом "Слава Украине" (видео)

Бразилия – Швейцария: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022