"Диктатура убивает олимпийское движение": Гераскевич призвал президента МОК уволиться

Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026, призвал Кирсти Ковентри покинуть пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом 27-летний спортсмен заявил в эфире Суспільне Студія после возвращения с Олимпиады-2026 в Украину.

"Я бы разделял руководство Олимпийских игр и олимпийское движение. Олимпийское движение — это все мы, спортсмены, и те, кто смотрят. И в олимпийское движение я верю, верю в олимпийские ценности: с самого детства для меня это было что-то высокое, о дружбе, мире, о символических вещах — в это я верю.

Сейчас я не верю в руководство МОК. Похоже, что госпожа Ковентри забрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. Учитывая последние новости, это не работает. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем и надеюсь, что она раньше это поймет до того, когда будет уже поздно.

Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть этот пост, потому что она абсолютно завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они забрали очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. И в этом виновата мисс Ковентри и не только она, потому что была вовлечена вся цепочка людей. Спич Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должен стать ее последним на этом посту", — сказал Гераскевич.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.