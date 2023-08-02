Дила – Ворскла: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

В первом поединке команда Виктора Скрипника одержала победу с разницей в один мяч.

В четверг, 3 августа, полтавская "Ворскла" сыграет с грузинской "Дилой" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе в городе Гори (Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче между командами "Ворскла" на последних секундах вырвала победу со счетом 2:1 .

Победитель двухматчевого противостояния в 3-м раунде квалификации Лиги конференций померяется силами с триумфатором пары АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия). Проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Где смотреть матч Дила – Ворскла

Пока нет информации, кто покажет матч "Дила" – "Ворскла". Добавим, что первая игра транслировалась в прямом эфире на YouTube-канале полтавского клуба.

Прогнозы букмекеров на матч Дила – Ворскла

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение грузинскому коллективу. На победу "Дилы" они предлагают поставить с коэффициентом 2,40. Ничья – 3,50. Выигрыш полтавчан – 3,05.

А вот фаворитом двухматчевой дуэли остается украинский клуб. Выход "Ворсклы" в следующий раунд квалификации Лиги конференций оценивается коэффициентом 1,42. Итоговый успех представителя Грузии – 3,00.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

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