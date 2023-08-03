Дила – Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций

Смотрите в прямом эфире ответный поединок полтавского клуба против представителя Грузии.

В четверг, 3 августа, полтавская "Ворскла" сыграет с грузинской "Дилой" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе в городе Гори (Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче между командами "Ворскла" на последних секундах вырвала победу со счетом 2:1 .

Победитель двухматчевого противостояния в 3-м раунде квалификации Лиги конференций померяется силами с триумфатором пары АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия). Проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Дила" – "Ворскла".

Напомним, во вторник, 1 августа, "Днепр-1" сыграл вничью против греческого "Панатинаикоса" (2:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (3:5) днепровский клуб вылетел из Лиги чемпионов и теперь сыграет в 3-м раунде отбора Лиги Европы с чешской "Славией".

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