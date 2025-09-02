- Дата публикации
"Динамо" арендовало защитника тернопольской "Нивы"
Василий Буртник проведет сезон-2025/26 в составе столичного клуба.
Киевское "Динамо" арендовало у тернопольской "Нивы" центрального защитника Василия Буртника.
Арендное соглашение с 23-летним украинским футболистом рассчитано на один год, сообщается на официальном сайте "бело-синих".
В прошлом сезоне Буртник выступал за ивано-франковскую "Реверу 1908" из Второй лиги, проведя 17 матчей во всех турнирах.
Перед началом нынешней кампании Василий подписал контракт с тернопольской "Нивой", которая выступает в Первой лиге, и успел провести за команду 5 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании нигерийского полузащитника бразильского "Фламенго" Шолы Огунданы.
Также киевляне объявили о подписании сенегальского защитника французского "Гавра" Алиу Тиаре.
Добавим, что "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.
В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Александра Шовковского 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".
Напомним, украинский форвард Владислав Ванат перешел из "Динамо" в испанскую "Жирону".