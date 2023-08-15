Динамо – Арис: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" сойдется с греческим "Арисом" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче между командами "Динамо" неделю назад в Греции уступило "Арису" со счетом 1:0 .

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). В первом поединке стамбульский клуб на выезде выиграл со счетом 1:3.

Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" завершит выступления в еврокубках.

Где смотреть матч Динамо – Арис

На территории Украины ответный поединок между "Динамо" и "Арисом" в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и Youtube-канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Арис".

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Арис

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают киевский клуб. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,83. Ничья – 3,65. Выигрыш "Ариса" – 4,65.

А вот на проход в следующую стадию выше оцениваются шансы греческого коллектива – 1,68. Успех команды Мирчи Луческу по итогам двухматчевой дуэли – 2,20.

Напомним, чтобы "Динамо" имело возможность лучше подготовиться к ответному матчу против "Ариса", поединок 3-го тура УПЛ между киевлянами и харьковским "Металлистом 1925" перенесли на неопределенный срок.

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