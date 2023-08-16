Динамо – Арис: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций

Смотрите в прямом эфире ответный поединок 3-го раунда отбора Лиги конференций между "бело-синими" и греческим клубом.

В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет с греческим "Арисом" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче "Динамо" в Греции уступило "Арису" со счетом 1:0 .

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). В первом поединке стамбульский клуб на выезде выиграл со счетом 1:3. Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" попрощается с еврокубками.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Арис", которая доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.

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