Динамо - Атлетико Пульпиленьо: онлайн-видеотрансляция первого спарринга киевлян в зимнее межсезонье

Команда Мирчи Луческу приступила к подготовке к весенней части сезона.

В пятницу, 21 января, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на сборах в Испании.

Соперником "бело-синих" будет клуб испанской Сегунди B "Атлетико Пульпиленьо".

Встреча пройдет на поле футбольного центра Pinatar Arena. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция игры чемпиона Украины с испанским коллективом.

"Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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