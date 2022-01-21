Динамо - Атлетико Пульпиленьо: онлайн-видеотрансляция первого спарринга киевлян в зимнее межсезонье

Команда Мирчи Луческу приступила к подготовке к весенней части сезона.
В пятницу, 21 января, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на сборах в Испании.
Соперником "бело-синих" будет клуб испанской Сегунди B "Атлетико Пульпиленьо".
Встреча пройдет на поле футбольного центра Pinatar Arena. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция игры чемпиона Украины с испанским коллективом.
- "Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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