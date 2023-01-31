Динамо – Аустрия Лустенау: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите третий спарринг киевлян на сборе в Турции.

Во вторник 31 января киевское "Динамо" проведет свой третий поединок на зимнем сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" станет представитель элитного дивизиона Австрии – "Аустрия Лустенау".

Встреча состоится на стадионе Mardan Sports Complex и начнется в 15:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видеотрансляция матча между киевлянами и австрийским клубом.

В первом поединке на турецком сборе команда Мирчи Луческу разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:4), а во втором матче "бело-синие" уступили словенскому "Марибору" (0:2).

Отметим, что дальше у киевлян запланированы контрольные матчи с болгарским "Лудогорцем" (3 февраля) и северомакедонской "Шкендией" (6 февраля).

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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