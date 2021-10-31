Динамо - Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Динамо - Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предыдущая встреча этих команд завершилась минимальной победой каталонцев.

Во вторник, 2 ноября, киевское "Динамо" примет каталонскую "Барселону" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в столице Украины. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

К сожалению, матч смогут посетить не все желающие болельщики, а только вакцинированные или с соответствующим ПЦР-тестом.

Где смотреть матч Динамо - Барселона

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Барселона

Абсолютным фаворитом битвы в Киеве является испанский клуб. На победу "сине-гранатовых", недавно оставшихся без главного тренера Рональда Кумана, можно поставить с коэффициентом 1.69. Ничья - 4.05. Победа подопечных Мирчи Луческу - 5.20.

Смотрите также: Групповой этап Лиги чемпионов: все матчи и турнирные таблицы

В матче 3-го тура ЛЧ, который состоялся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0 .

. В параллельном поединке группы E мюнхенская "Бавария" на домашней арене встретится с лиссабонской "Бенфикой". Эта встреча также начнется 2 ноября в 22.00.

На экваторе группового раунда лидирует в квартете "Бавария" (9 очков), выигравшая все три матча с общей разницей мячей 12:0. "Бенфика" с 4 баллами - на втором месте. "Барселона" (3) - на третьем. "Динамо" - последнее с одним набранным пунктом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку