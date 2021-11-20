Динамо - Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Команда Мирчи Луческу попытается взять реванш за сокрушительный разгром в мюнхенском поединке.
Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" примет мюнхенскую "Баварию" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Поединок состоится в столице Украины на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Где смотреть матч Динамо - Бавария
На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.
Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Бавария
Абсолютным фаворитом предстоящего поединка является чемпион Германии. На победу "Рекордмастера" принимаются ставки с коэффициентом 1.27. Ничья - 6.50. Победа киевского коллектива - 11.50.
Добавим, что перед очной битвой в Лиге чемпионов команда Луческу разбила "Черноморец" (6:1) в УПЛ, а подопечные Юлиана Нагельсмана сенсационно уступили "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслиге.
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- После четырех туров "Динамо" с одним баллом занимает последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф.
- Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну являются "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла). 23 ноября в 22:00 они встретятся в очной битве на "Камп Ноу".
- В матче 2-го тура ЛЧ, который состоялся 29 сентября в Мюнхене, "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" (0:5).
- Поединки заключительного шестого тура в квартете E запланированы на 8 декабря: "Бенфика" - "Динамо", "Бавария" - "Барселона".