Динамо - Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Динамо - Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Команда Мирчи Луческу попытается взять реванш за сокрушительный разгром в мюнхенском поединке.

Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" примет мюнхенскую "Баварию" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок состоится в столице Украины на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Динамо - Бавария

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Бавария

Абсолютным фаворитом предстоящего поединка является чемпион Германии. На победу "Рекордмастера" принимаются ставки с коэффициентом 1.27. Ничья - 6.50. Победа киевского коллектива - 11.50.

Добавим, что перед очной битвой в Лиге чемпионов команда Луческу разбила "Черноморец" (6:1) в УПЛ, а подопечные Юлиана Нагельсмана сенсационно уступили "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслиге.

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