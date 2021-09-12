Динамо - Бенфика: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Динамо - Бенфика: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Чемпион Украины стартует в групповом этапе элитного еврокубка.

Во вторник, 14 сентября, киевское "Динамо" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против лиссабонской "Бенфики".

Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка - в 22:00.

Где смотреть матч Динамо - Бенфика

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Бенфика

Фаворитом поединка в столице Украины букмекерские конторы считают португальскую команду. На победу "орлов" можно поставить с коэффициентом 2.29. Ничья - 3.45. Победа киевлян - 3.50.

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Баварию". Матч начнется 14 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку