"Динамо" - "Бенфика": Луческу назвал состав на стартовый поединок в Лиге чемпионов

"Динамо" - "Бенфика": Луческу назвал состав на стартовый поединок в Лиге чемпионов

Поединок начнется в 22:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Киевское "Динамо" и лиссабонская "Бенфика" объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шкурин.

Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Морато, Жилберто, Мариу, Вайгль, Гримальдо, Силва, Эвертон, Яремчук.

Запасные: Лейте, Гонсалвеш, Лазаро, Мейте, Нуньес, Пицци, Радоньич, Рамос, Сеферович, Таарабт, Фернандеш, Ферро.

Поединок "Динамо" - "Бенфика" состоится на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - в 22:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" примет "Баварию". Матч начнется 14 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

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