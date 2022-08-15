Динамо - Бенфика: прогнозы букмекеров на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" проведет первый поединок раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 против португальской "Бенфики".

Первый матч между киевлянами и бронзовым призером прошлого сезона чемпионата Португалии состоится 17 августа в польском Лодзе на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

Поединок номинально будет домашним для подопечных Мирчи Луческу. Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину "бело-синие" вынуждены провести его в Польше, как и матчи предыдущих раундов отбора ЛЧ.

Обслужит поединок 41-летний немецкий рефери Феликс Цвайер. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Бенфика

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают португальский клуб. На победу лиссабонцев можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья - 4,00. Победа украинской команды станет сенсацией - 5,20.

На то, что Роман Яремчук и его одноклубники выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, принимаются ставки с коэффициентом 1,16. Итоговый успех "Динамо" и, как следствие, попадание киевлян в основную сетку самого престижного евротурнира, букмекеры оценивают коэффициентом 5,30.

Ответный матч между "Бенфикой" и "Динамо" состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Бенфика" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник продолжит борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".

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