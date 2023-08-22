Динамо – Бешикташ: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

Подопечные Мирчи Луческу сразятся со стамбульским клубом за путевку в групповой этап турнира.

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

В 3-м раунде квалификации Лиги конференций киевляне в серии пенальти прошли греческий "Арис" (0:1, 2:1).

"Бешикташ" на предыдущей стадии турнира дважды обыграл азербайджанский клуб "Нефтчи" (3:1, 2:1).

Добавим, что нынешний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу возглавлял "Бешикташ" в период с 2002 по 2004 год.

Где смотреть матч Динамо – Бешикташ

На территории Украины поединок между "Динамо" и "Бешикташем" в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и YouTube-канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Бешикташ".

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Бешикташ

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы стамбульского клуба. На победу "Бешикташа" предлагают поставить с коэффициентом 2,28. Ничья – 3,65. Выигрыш киевлян – 3,45.

Фаворитом двухматчевой дуэли также является турецкий коллектив. На выход "Бешикташа" в групповой этап турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,34. Итоговый успех "Динамо" – 3,45.

Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, перед матчами с киевлянами "Бешикташ" пренебрег моральными ценностями ради кровавых российских денег и купил игрока московского ЦСКА Бахтияра Зайнутдинова.

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