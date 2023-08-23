Динамо – Бешикташ: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций

Смотрите первый поединок между киевским и стамбульским клубами в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций.
В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.
Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Бешикташ" из Youtube-канала FootballHub.
Игру можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.
Напомним, перед матчами с киевлянами "Бешикташ" пренебрег моральными ценностями ради кровавых российских денег и купил игрока московского ЦСКА Бахтияра Зайнутдинова.
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