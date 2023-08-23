Динамо – Бешикташ: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций

Смотрите первый поединок между киевским и стамбульским клубами в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций.

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Бешикташ" из Youtube-канала FootballHub.

Игру можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.

Напомним, перед матчами с киевлянами "Бешикташ" пренебрег моральными ценностями ради кровавых российских денег и купил игрока московского ЦСКА Бахтияра Зайнутдинова.

Читайте также:

Спартак Трнава – Днепр-1: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Славия – Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы