"Динамо" без игроков сборной Украины разгромно победило в благотворительном матче: видео голов

"Динамо" без игроков сборной Украины разгромно победило в благотворительном матче: видео голов

В пятницу, 13 мая, киевское "Динамо" провело очередной благотворительный поединок своего евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Соперником "бело-синих" стала эстонская "Флора". В день 95-летия киевского клуба подопечные Мирчи Луческу порадовали болельщиков уверенной победой со счетом 3:0 .

На 17-й минуте динамовцев вывел вперед Назар Волошин.

"Флора" Эстония – "Динамо" Киев – 0:1. Видео гола Волошина (16')

В конце первого тайма Никита Бурда удвоил преимущество киевлян.

"Флора" Эстония – "Динамо" Киев – 0:2. Видео гола Бурды (43')

А во второй половине встречи Константин Вивчаренко довел дело до разгрома, отправив третий мяч в ворота соперника.

Отметим, что киевский клуб играл против эстонцев не самым сильным составом, поскольку ключевые игроки "бело-синих" уже отправились в лагерь сборной Украины готовиться к плей-офф отбора на ЧМ-2022. В первом матче 2022 года "сине-желтые" в спарринге победили "Боруссию" Менхенгладбах (1:2).

Благотворительный поединок против "Флоры" стал для "Динамо" уже седьмым под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим войну!"). Все вырученные за матч средства будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими захватчиками.

В предыдущих благотворительных поединках "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0), обыграло дортмундскую "Боруссию" (3:2), расписало ничью с загребским "Динамо" (2:2) и одолело швейцарский "Базель" (3:2).

Напомним, ранее стало известно, где сборная Украины сыграет домашние матчи Лиги наций-2022/23 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).

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