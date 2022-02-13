"Динамо" без одного из лидеров разгромно выиграло первый спарринг заключительного сбора: видео голов

"Динамо" без одного из лидеров разгромно выиграло первый спарринг заключительного сбора: видео голов

Николай Шапаренко не играл из-за коронавируса.

Киевское "Динамо" выиграло первый контрольный матч на третьем, заключительном, учебно-тренировочном сборе в Турции. "Бело-синие" разгромили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии "Инджию" - 4:0 .

На 33-й минуте киевлян вывел вперед Беньямин Вербич.

Перед перерывом Карлос де Пена удвоил преимущество украинского клуба.

На 57-й минуте Владислав Ванат забил третий мяч в ворота соперника.

На 86-й минуте Виталий Буяльский установил окончательный счет в этой встрече.

Следует отметить, что один из лидеров столичного клуба Николай Шапаренко пропустит начало третьего сбора команды в Турции из-за положительного теста на COVID-19. Также коронавирус диагностировали у защитника Константина Вивчаренко. А полузащитник Владимир Шепелев пропустит заключительный этап подготовки к весенней части сезона из-за травмы.

Следующий спарринг "Динамо" проведет 15 февраля против "Кайрата". Начало матча - в 16:00 по киевскому времени.

Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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