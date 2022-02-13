"Динамо" без одного из лидеров разгромно выиграло первый спарринг заключительного сбора: видео голов

Николай Шапаренко не играл из-за коронавируса.
Киевское "Динамо" выиграло первый контрольный матч на третьем, заключительном, учебно-тренировочном сборе в Турции. "Бело-синие" разгромили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии "Инджию" - 4:0.
На 33-й минуте киевлян вывел вперед Беньямин Вербич.
Перед перерывом Карлос де Пена удвоил преимущество украинского клуба.
На 57-й минуте Владислав Ванат забил третий мяч в ворота соперника.
На 86-й минуте Виталий Буяльский установил окончательный счет в этой встрече.
Следует отметить, что один из лидеров столичного клуба Николай Шапаренко пропустит начало третьего сбора команды в Турции из-за положительного теста на COVID-19. Также коронавирус диагностировали у защитника Константина Вивчаренко. А полузащитник Владимир Шепелев пропустит заключительный этап подготовки к весенней части сезона из-за травмы.
Следующий спарринг "Динамо" проведет 15 февраля против "Кайрата". Начало матча - в 16:00 по киевскому времени.
Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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