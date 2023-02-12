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"Динамо" благодаря голам юных талантов одержало очередную победу на зимних сборах (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Динамо" благодаря голам юных талантов одержало очередную победу на зимних сборах (видео)

Фото: ФК Динамо Киев

Подопечные Мирчи Луческу выиграли пятый матч подряд.

Киевское "Динамо" в восьмом контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции обыграло "Политехнику" (Яссы, Румыния) со счетом 2:0.

Победу "бело-синим" принесли голы юных воспитанников клуба. На 32-й минуте киевлян вывел вперед 19-летний форвард Назар Волошин.

Во втором тайме украинский клуб закрепил свое преимущество. На 65-й минуте точным ударом отличился 18-летний полузащитник Антон Царенко.

Для "Динамо" эта победа стала пятой на сборах в Турции. Ранее команда Мирчи Луческу разгромила румынскую "Унирю Деж" (5:1), обыграла датский "Вайле" (2:0), одолела северомакедонскую "Шкендию" (1:0) и разбила северомакедонский "Силекс" (4:0).

Перед этим киевляне разгромно проиграли венскому "Рапиду" (0:4), уступили словенскому "Марибору" (0:2) и сыграли вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2).

Следующие два спарринга "Динамо" проведет с латвийскими клубами. 17 февраля киевляне сыграют с "Лиепаей", а 20 февраля встретятся со "Сконто". Начало обоих матчей – в 16:00 по киевскому времени.

  • Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.
  • Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом". Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 13:00.

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Дата публикации
Просмотры
146
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