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Динамо — Черноморец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Смотрите прямую трансляцию поединка 14-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе между "Динамо" и "Черноморцем".
В субботу, 28 ноября, киевское "Динамо" примет одесский "Черноморец" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
"Динамо" с 26 очками после 12 матчей занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 9 баллами после 12 поединков находится на 12-й позиции.
Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Черноморец" с Youtube-канала FootballHub.
Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.