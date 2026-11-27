"Динамо" — "Черноморец" / © ФК Динамо Киев

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В субботу, 28 ноября, киевское "Динамо" примет одесский "Черноморец" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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"Динамо" с 26 очками после 12 матчей занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 9 баллами после 12 поединков находится на 12-й позиции.

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Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Черноморец" с Youtube-канала FootballHub.

Игру можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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