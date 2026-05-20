"Динамо" догнало "Шахтер" по трофеям в Украине
"Бело-синие" и "горняки" завоевали одинаковое количество трофеев на внутренней арене во времена независимости Украины.
Киевское "Динамо" благодаря победе в Кубке Украины догнало донецкий "Шахтер" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.
Теперь "бело-синие" и "горняки" имеют по 40 таких трофеев. У "Динамо" — 17 титулов УПЛ, 14 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины.
У "Шахтера" — 16 титулов УПЛ, 15 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины.
Если же принимать во внимание не только внутренние, а все турниры во времена независимости Украины, то "Шахтер" на один трофей опережает "Динамо" (41 против 40), поскольку в 2009 году "горняки" завоевали Кубок УЕФА.
Напомним, в финале Кубка Украины киевляне 20 мая на "Арене Львов" обыграли перволиговый "Чернигов" со счетом 3:1.
Помимо завоевания трофея, "Динамо" также гарантировало себе попадание в еврокубки на следующий сезон, где команда будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы.