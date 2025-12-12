"Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" официально потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.

Случилось это по итогам матчей пятого тура основного раунда третьего по престижности еврокубка, где "бело-синие" проиграли итальянской "Фиорентине" (1:2).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Перед заключительным туром "Динамо" (3 очка) занимает 28-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций.

Отставание киевлян от последней проходной в плей-офф 24-й строчки, на которой располагается гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (7 баллов), составляет 4 пункта. Следовательно, у "Динамо" нет даже математических шансов финишировать в топ-24 и попасть в еврокубковую весну.

Отметим, что в заключительном туре основного этапа Лиги конференций динамовцы 18 декабря проведут номинально домашний матч с армянским клубом "Ноа".

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" одержал четвертую победу в Лиге конференций и досрочно вышел в плей-офф.