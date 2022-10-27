"Динамо" драматично вырвало ничью против АЕКа в Лиге Европы, но досрочно вылетело из еврокубков (видео)

Киевское "Динамо" сыграло вничью против кипрского клуба АЕК Ларнака в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок на стадионе Георгиоса Карапатакиса в Ларнаке завершился со счетом 3:3 .

Подопечные Мирчи Луческу начали матч активнее соперника. На 14-й минуте Владислав Ванат отправил мяч в угол ворот АЕКа после передачи Виталия Буяльского, но гол был отменен из-за офсайда у форварда "Динамо".

На 26-й минуте встречи бело-синие довольно неожиданно пропустили. Омри Альтман завершил фланговую подачу эффектным ударом боковыми ножницами в падении.

Динамовцы сумели отыграться перед самым перерывом. Константин Вивчаренко прострелил с левого фланга, Буяльский в одно касание перевел на Ваната, а тот точно пробил в ближний угол.

Однако на старте второго тайма киприоты снова повели в счете. Рафа Лопеш ударом головой замкнул подачу с левого фланга от Никоса Энглезу.

На 72-й минуте АЕК отправил третий мяч в сетку ворот "Динамо" - Альтман оформил дубль, завершив контратаку своей команды ударом из-под Александра Тымчика.

На 82-й минуте "бело-синие" отквитали один мяч - Денис Гармаш, который вышел на замену во втором тайме, головой замкнул передачу Тымчика.

В компенсированное время Гармаш оформил дубль, низом пробив мимо голкипера, но вырвать победу на последних секундах киевлянам уже не удалось.

Напомним, ранее "бело-синие" потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, а теперь киевский клуб лишился и надежды занять третье место в квартете и пробиться в 1/16 финала Лиги конференций.

Перед последним туром у "Динамо" всего один балл. В свою очередь, АЕК с 4 очками гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги конференций.

В первом матче между этими командами, который состоялся 15 сентября в Кракове, "Динамо" сенсационно проиграло АЭКу со счетом 0:1.

АЭКу со счетом 0:1. В параллельном матче этой группы "Фенербахче" на своем поле принимал "Ренн". Турецкий и французский клубы сыграли вничью - 3:3 и имеют теперь по 11 очков. Они досрочно забронировали первые две ступеньки и вышли в плей-офф Лиги Европы.

Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 3 ноября: "Динамо" - "Фенербахче", "Ренн" - АЕК Ларнака.

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