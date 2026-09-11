Динамо — Эпицентр: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 6-го тура УПЛ

"Динамо" — "Эпицентр" / © ФК Динамо Киев

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В понедельник, 14 сентября, киевское "Динамо" примет "Эпицентр" из города Каменец-Подольский в матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

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"Динамо" с 7 очками после четырех сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. В двух последних поединках чемпионата Украины команда Игоря Костюка не смогла победить — разгромно проиграла "Буковине" (0:3) и сыграла вничью против ЛНЗ (0:0).

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"Эпицентр" с 8 баллами после пяти поединков находится на пятой позиции в УПЛ. В двух последних матчах национального чемпионата команда Сергея Нагорняка разгромила "Кудровку" (3:0) и сыграла вничью с "Буковиной" (0:0).

Перед очной встречей "Динамо" и "Эпицентр" сыграли свои матчи 1/16 финала Кубка Украины: киевляне одолели винницкую "Ниву" (1:0), а команда из Хмельницкой области разгромила черкасский "Карбон" (3:0).

Где смотреть матч Динамо — Эпицентр

В Украине поединок "Динамо" — "Эпицентр" в прямом эфире покажут телеканалы UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Также онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр" будет доступна на нашем сайте.

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Прогноз букмекеров на матч Динамо — Эпицентр

Фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу "бело-синих" принимаются ставки с коэффициентом 1,41. Ничья — 4,60. Выигрыш "Эпицентра" — 7,60.

Ранее сообщалось, что тренер "Динамо" прокомментировал вторую подряд потерю очков в чемпионате Украины.

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