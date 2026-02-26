Динамо — Эпицентр: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" — "Эпицентр" / © ФК Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, "Динамо" примет "Эпицентр" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Для обоих клубов это вторая официальная игра весенней части УПЛ. В первом матче после зимней паузы "Динамо" одолело "Рух" (1:0), а "Эпицентр" проиграл ЛНЗ (0:2).

В настоящее время "Динамо" (29 очков) занимает четвертое место в УПЛ, а "Эпицентр" (14 баллов) располагается на 14-й позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

