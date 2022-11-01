Динамо – Фенербахче: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

В четверг, 3 ноября , киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Фенербахче" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину номинально домашний для "бело-синих" матч состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.

К сожалению, подопечные Мирчи Луческу провалили текущую еврокампанию. "Динамо" завоевало лишь одно очко в пяти матчах и за тур до завершения групповой стадии лишилось шансов даже на третье место и выход в плей-офф Лиги конференций.

Интересно, что "Динамо" и "Фенербахче" встретятся уже в четвертый раз в этом сезоне. Именно киевляне выбили стамбульский клуб из квалификации Лиги чемпионов. А вот поединок первого тура Лиги Европы завершился в пользу "желтых канареек".

Где смотреть матч Динамо – Фенербахче

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Фенербахче

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка турецкий клуб. На выигрыш стамбульцев можно поставить с коэффициентом 1,89. Ничья – 3,80. Победа киевлян оценивается в 4,15.

Перед заключительным туром "Динамо" с одним набранным баллом замыкает группу B. "Фенербахче" и французский "Ренн" лидируют, имея по 11 очков. Кипрский АЕК Ларнака с 4 пунктами забронировал третью позицию.

В параллельном матче "Ренн" будет принимать АЕК. Эта игра также начнется 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах ЛЕ (1/16 финала) сыграют с клубами, которые станут третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, в стыковых матчах Лиги конференций сразятся за путевки в 1/8 финала с клубами, которые финишируют вторыми в квартетах ЛК.

Читайте также:

"Динамо" за две минуты разобралось с "Кривбассом" в УПЛ – Цыганков не забил пенальти

На матче "Динамо" в Лиге Европы стюарды стадиона забрали у украинских болельщиков антироссийский баннер (видео)

АЗ – Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров