Динамо - Фенербахче - 1:0 Онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

Поединок начнется в 19:00.

В среду, 4 августа, киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с третьей командой прошлого чемпионата Турции -"Фенербахче".

Игра состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, начало в 19:00. Вашему вниманию прямая видеотрансляция этого контрольного поединка.

Отметим, что "Динамо" отправилось на матч с "Фенербахче" без главного тренера Мирчи Луческу. Как сообщил журналист Игорь Цыганык, врачи настояли на том, чтобы Луческу остался в Киеве.

"Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки .

(4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и . Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".

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