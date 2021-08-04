Динамо - Фенербахче - 1:0 Онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

Поединок начнется в 19:00.
В среду, 4 августа, киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с третьей командой прошлого чемпионата Турции -"Фенербахче".
Игра состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, начало в 19:00. Вашему вниманию прямая видеотрансляция этого контрольного поединка.
Отметим, что "Динамо" отправилось на матч с "Фенербахче" без главного тренера Мирчи Луческу. Как сообщил журналист Игорь Цыганык, врачи настояли на том, чтобы Луческу остался в Киеве.
- "Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки.
- Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".