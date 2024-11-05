Динамо – Ференцварош: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" сыграет с венгерским "Ференцварошем" в матче четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В первых трех турах "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3) уступило "Хоффенхайму" (0:2) и потерпело поражение от "Ромы" (0:1) украинского форварда Артема Довбика. Команда Александра Шовковского занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка.

"Ференцварош" проиграл "Андерлехту" (1:2) и "Тоттенхэму" (1:2), а затем одержал победу над "Ниццей" (1:0). Венгерский клуб с тремя баллами идет на 23-й позиции турнирной таблицы Лиги Европы.

Где смотреть матч Динамо – Ференцварош

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Прогнозы букмекеров на матч Динамо – Ференцварош

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают представителя Украины. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 2,34. Ничья – 3,35. Выигрыш "Ференцвароша" – 3,20.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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