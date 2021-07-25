Динамо - Газиантеп: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

Смотрите в прямом эфире последний спарринг "бело-синих" на летних сборах.

В воскресенье, 25 июля, киевское "Динамо" проведет второй контрольный матч на третьем тренировочном мини-сборе в Австрии.

Команда Мирчи Луческу встретится с представителем турецкой Суперлиги - командой "Газиантеп". "Бело-синие" должны были сыграть с испанским "Вильярреалом", но спарринг отменили из-за коронавируса в лагере "Желтой субмарины".

Матча "Динамо" - "Газиантеп" начнется в 18:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция этого поединка.

Ранее киевляне во время австрийского сбора сыграли вничью с берлинским "Унионом" - 1:1.

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Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустит первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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