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Динамо – Хамрун Спартанс: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги чемпионов
Первая игра между командами завершилась разгромной победой чемпиона Украины.
Во вторник, 29 июля, киевское "Динамо" проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мальтийского клуба "Хамрун Спартанс".
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Первый поединок этих команд на Мальте завершился разгромной победой чемпиона Украины со счетом 3:0.
Где смотреть матч Динамо – Хамрун Спартанс
Матч "Динамо" – "Хамрун Спартанс" в прямом эфире покажет телеканал "2+2", который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ставки букмекеров на матч Динамо – Хамрун Спартанс
Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Динамо". На победу подопечных Александра Шовковского можно поставить с коэффициентом 1,19. Ничья – 7,00. Выигрыш мальтийского клуба – 13,50.
На итог двухматчевого противостояния аналитики ставки не принимают, поскольку вообще не сомневаются в выходе "бело-синих" в следующую стадию.
Триумфатор двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом матче эти клубы сыграли вничью 1:1.
Тот, кто проиграет, продолжит выступления в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с проигравшим пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).
Ранее сообщалось, что "Динамо" представило новую форму на сезон-2025/26.