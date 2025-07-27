Динамо – Хамрун Спартанс: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

"Хамрун Спартанс" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Во вторник, 29 июля, киевское "Динамо" проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мальтийского клуба "Хамрун Спартанс".

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок этих команд на Мальте завершился разгромной победой чемпиона Украины со счетом 3:0.

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Где смотреть матч Динамо – Хамрун Спартанс

Матч "Динамо" – "Хамрун Спартанс" в прямом эфире покажет телеканал "2+2", который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Динамо – Хамрун Спартанс

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Динамо". На победу подопечных Александра Шовковского можно поставить с коэффициентом 1,19. Ничья – 7,00. Выигрыш мальтийского клуба – 13,50.

На итог двухматчевого противостояния аналитики ставки не принимают, поскольку вообще не сомневаются в выходе "бело-синих" в следующую стадию.

Триумфатор двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом матче эти клубы сыграли вничью 1:1.

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Тот, кто проиграет, продолжит выступления в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с проигравшим пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Ранее сообщалось, что "Динамо" представило новую форму на сезон-2025/26.