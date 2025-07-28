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Динамо – Хамрун Спартанс: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов
Текстовый репортаж второго поединка между чемпионами Украины и Мальты.
Во вторник, 29 июля, киевское "Динамо" сыграет с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для "бело-синих" встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Первый поединок между этими командами на Мальте завершился разгромной победой чемпиона Украины со счетом 3:0.
Триумфатор двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом поединке эти клубы сыграли вничью 1:1.
Тот, кто проиграет, продолжит выступления в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с проигравшим пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Хамрун Спартанс".