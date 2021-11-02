"Динамо" и "Барселона" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов в Киеве

"Динамо" и "Барселона" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов в Киеве

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" и каталонская "Барселона" объявили стартовые составы на поединок 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, который состоится 2 ноября на НСК "Олимпийский" в столице Украины.

Заметим, что наставник "бело-синих" решил доверить место единственного нападающего номинальному хавбеку Денису Гармашу, которого в этом сезоне стал использовать на позиции форварда.

В свою очередь, нападающий Владислав Супряга не попал даже в заявку на встречу с "сине-гранатовыми".

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Гармаш

Запасные: Бойко, Бурда, Шабанов, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Антюх, Витино, Рамирес, Шкурин

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Эрик Гарсия, Лангле, Альба - Фрэнки де Йонг, Бускетс, Нико - Фати, Депай, Гави

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Умтити, Бальде, Араухо, Санс, Демир, Пуч, Люк де Йонг, Дембеле, Коутиньо

Игра между "Динамо" и "Барселоной" начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В матче 3-го тура ЛЧ, который состоялся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0 .

. В параллельном поединке группы E мюнхенская "Бавария" на домашней арене встретится с лиссабонской "Бенфикой". Эта встреча также начнется 2 ноября в 22.00.

На экваторе группового раунда лидирует в квартете "Бавария" (9 очков), выигравшая все три матча с общей разницей мячей 12:0. "Бенфика" с 4 баллами - на втором месте. "Барселона" (3) - на третьем. "Динамо" - последнее с одним набранным пунктом.

Добавим, что посетить поединок "Динамо" и "Барселоны" смогут не все желающие болельщики, а только вакцинированные или с соответствующим ПЦР-тестом.

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