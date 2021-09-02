В прошлом сезоне Динамо и Барселона уже встречались в группе ЛЧ / ФК Динамо Киев

"Динамо" и "Шахтер" начали продажу билетов на матчи Лиги чемпионов: сколько стоят и где купить

"Динамо" и "Шахтер" начали продажу билетов на матчи Лиги чемпионов: сколько стоят и где купить

Оба украинских гранда будут проводить домашние поединки группового этапа ЛЧ в Киеве на "Олимпийском".

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" открыли продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

По результатам жеребьевки "бело-синие" сыграют против португальской "Бенфики", испанской "Барселоны" и немецкой "Баварии". А "горнякам" достались в соперники молдавский "Шериф", итальянский "Интер" и испанский "Реал".

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Билеты на матчи Динамо в Лиге чемпионов

"Динамо" предлагает болельщикам приобрести пропуск сразу на три матча группового раунда ЛЧ. Стоимость такого единого билета составляет от 360 до 16 800 гривен.

Также можно купить билеты на отдельные поединки киевлян в Лиге чемпионов, их стоимость - от 150 до 7000 гривен. Продажа осуществляется онлайн - на сайте Esport.in.ua.

Билеты на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

"Шахтер" традиционно реализует билеты на поединки Лиги чемпионов в несколько этапов. С 2 сентября купить билеты на игру с "Интером" могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Для них действует специальная скидка - 20% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки). 6 сентября стартует свободная продажа пропусков на матч "Шахтер" - "Интер".

Цена билетов на поединки "горняков" в Лиге чемпионов составляет от 150 до 15 000 гривен. В сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен. То есть в день игры стоимость билетов будет выше.

Купить билеты на матч "Шахтер" - "Интер" можно онлайн на официальном сайте "горняков", на сайтах-партнерах клуба и в кассах НСК "Олимпийский" (с 6 сентября).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021 года

Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021 года

1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022 года

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года

1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022 года

1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022 года

Финал: 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)

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