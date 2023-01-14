"Динамо" и "Шахтер" назвали соперников на зимних сборах в Турции

Гранды украинского футбола определились со спарринг-партнерами во время подготовки ко второй части сезона.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" объявили имена соперников, с которыми проведут контрольные матчи на зимних тренировочных сборах. Оба клуба будут готовиться к возобновлению сезона в Турции.

Информация о будущих спарринг-партнерах появилась на официальных сайтах "бело-синих" и "горняков".

Динамовцы отправятся на сбор в Турцию 20 января. В этом месяце они сыграют три контрольных матча. Соперниками команды Мирчи Луческу станут венский "Рапид" (24 января), словенский "Марибор" (28 января) и австрийская "Аустрия Лустенау" (31 января).

Позже станут известны оппоненты столичного клуба в февральских спаррингах.

"Шахтер" прибыл в Анталью еще 10 января и пробудет на зимних сборах до 9 февраля. Подопечные Игоря Йовичевича встретятся с венской "Аустрией", словенскими "Копером" и "Марибором", болгарским "Лудогорцем", боснийским "Сараево" и грузинским "Динамо" Тбилиси.

Расписание матчей "Шахтера" на сборах в Турции

20 января, 16:30. "Шахтер" – "Аустрия"

27 января, 16:30. "Шахтер" – "Копер"

31 января, 16:30. "Шахтер" – "Лудогорец"

1 февраля, 16:30. "Шахтер" – "Марибор"

8 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Сараево"

8 февраля, 16:30. "Шахтер" – "Динамо" Тбилиси

Первую часть сезона УПЛ "Шахтер" и "Динамо" завершили на втором и третьем местах соответственно, набрав по 30 очков. Правда, "горняки" провели на два матча меньше. Лидером на зимнюю паузу отправился "Днепр-1", имея 35 баллов в своем активе.

На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы. Дончане стали третьими в квартете Лиги чемпионов и перешли в раунд стыковых матчей Лиги Европы, где будут бороться с французским "Ренном" – поединки состоятся 16-го и 23 февраля.

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