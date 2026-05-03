"Динамо" и "Шахтер" объявили стартовые составы на Классическое

"Динамо" — "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на матч 26 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

"Динамо": Нещерет — Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Редушко — Пономаренко

Запасные: Моргун, Суркис, Герреро, Дубинчак, Шола, Тиаре, Коробов, Пихаленок, Яцык, Захарченко, Бленуце, Озимай

"Шахтер": Ризнык — Грам, Марлон Сантос, Матвиенко, Азаров — Назарина, Бондаренко, Изаки, Лукас Феррейра, Невертон — Траоре

Запасные: Твардовский, Бондарь, Марлон Гомес, Эгиналду, Крыськив, Педриньо, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Очеретько, Алиссон, Лука Мейреллиш, Оба

Поединок "Динамо" — "Шахтер" состоится сегодня, 3 мая, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало — в 18:00.

Это будет последнее Классическое сезона. В матче первого круга УПЛ, который состоялся в ноябре прошлого года, "Шахтер" во Львове одолел "Динамо" со счетом 3:1.

В этом сезоне клубы также встречались в 1/8 финала Кубка Украины, где "Динамо" одержало волевую победу со счетом 2:1.

Сейчас "Шахтер" лидирует в УПЛ, имея в своем активе 60 очков. "Горняки" на 7 баллов опережают ЛНЗ, который сыграл на один матч больше. "Динамо" с 47 пунктами находится на четвертой строчке.

Напомним, в прошлом туре "Динамо" одолело "Кривбасс" (6:5) в самом результативном матче в истории УПЛ, а "Шахтер" разобрался с "Кудровкой" (3:1).

